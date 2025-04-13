«Разбежалась с бывшим»: певица Слава ушла от мужа

Музыкант Кемеровский рассказал о расставании Славы с мужем. Об этом сообщает mk.ru.

Певец Евгений Кемеровский посетил премию «Шансон года» и встретился на красной дорожке с певицей Славой. Музыкант признался, что дружит со знаменитостью, поэтому в курсе последних событий из ее личной жизни.

«Слава — наша куколка. Она стоит двадцать пять баранов, три холодильника, две кинокамеры… Тем более что она сейчас развелась и ищет мужчину», — проговорился он.

Слава поспешила поправить мужчину.

«Я как бы и не выходила замуж. Как была свободной, так и осталась», — объяснила она.

Но Кемеровский не останавливался и продолжал напоминать о новом статусе певицы.

«Развелась, разбежалась с бывшим. Ждем будущего! Я об этом хотел сказать!» — заявил музыкант.

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