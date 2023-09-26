Разберутся без суда: адвокат Славы заявила о начале переговоров с Тимуром Хайдаровым

Адвокат певицы Славы получила разрешение на досудебные переговоры с Хайдаровым, об этом сообщает kp.ru.

По данным журналистов, Елена Сенина, представляющая интересы Славы и Любови Успенской, накануне подала к трем клиникам и лично Тимуру Хайдарову письмо-прошение о решении конфликта без вмешательства суда.

В результате, из клиник пришел ответ, в котором написано о готовности к переговорному процессу.

«Настоящим письмом сообщаем о готовности проведения процедуры медиации на основе принципов добровольности, конфиденциальности, сотрудничества и равноправия сторон, беспристрастности и независимости медиатора. Выражаем надежду на скорейшее разрешение возникшего конфликта», — сказано в письме.

При этом Сенина отметила, что переговоры никак не повлияют на уже поданные заявления в правоохранительные органы. Речь лишь о судебных исках от пострадавших.

«Несмотря на грязную информационную травлю и наглую ложь, мы находим в себе силы вести себя разумно. Подчеркну, что это не имеет отношения к деятельности правоохранительных и надзорных органов. На их работу мы не влияем, заявления поданы и будут рассмотрены в законном порядке», — объяснила адвокат.

Напомним, ранее мы писали о том, что защищавший Хайдарова Тюльпанов поменял сторону из-за обидевшейся Любови Успенской.