Хирург Хайдаров потерял очередного защитника в силиконовом скандале: виновата Успенская

Молодой политик Владислав Тюльпанов признался, что из-за силиконового скандала вокруг хирурга Тимура Хайдарова поругался со своей подругой певицей Любовью Успенской. Звезде шансона не понравилось, что ее товарищ встал на защиту врача. Именно поэтому общественник решил пересмотреть свои взгляды и поменять сторону.

Еще месяц назад Тюльпанов связывался с доктором Александром Вдовиным и предлагал ему публично извиниться перед семьей своего коллеги. 18-летнему политику не нравилось, что все в этой истории дошло до угроз, тем более, что сам он не сталкивался с плохой работой Тимура. Он рассказывал, что его мама тоже была клиенткой хирурга, и она полностью осталась довольна результатом.

Однако после этого заявления от Тюльпанова отвернулась Любовь Успенская. Она не поняла позицию друга, поэтому обиделась на него. Владислав же, не выдержавший ссоры, решил извиниться перед певицей.

«Я хочу взять свои слова обратно. Подробно изучив историю Вдовина, я могу понять, почему он дошел до оскорблений. А с Любой я совсем не хочу портить отношения и полностью поддерживаю ее, как и других пострадавших девушек. Люба, прости!» - цитирует слова политика издание kp.ru.

Напомним, что самым ярым защитником Тимура Хайдарова остается певец Филипп Киркоров. Недавно он ответил на очередное заявление артистки Славы, в котором она якобы раскрыла проблемы коллеги с рукой после операции у хирурга.