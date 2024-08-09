Не было согласовано с Масляковым: Харламов рассказал о ссоре с телеведущим, после которой ушел из КВН

Юморист Гарик Харламов покинул КВН после ссоры с легендарным ведущим Александром Масляковым. На YouTube-канале Надежда Стрелец он раскрыл подробности конфликта с мэтром.

У Харламова складывалась карьера успешного комика в Клубе веселых и находчивых. Однако в один момент отношения молодого юмориста и ведущего шоу сильно испортились.

Все дело в том, что генеральный директор Первого канала Константин Эрнст не согласовал с Масляковым участие Гарика в одной из премий. Ведущий был против выступления Харламова, но тот ослушался его волю.

«Александр Васильевич позвонил мне ровно за три минуты до выхода на сцену, чтобы сказать: "Если ты выйдешь, в КВН тебя больше не будет". При этом при всем с правой стороны от меня стояли Андрей Малахов, слева Лолита… И все радийщики страны в зале, ждали моего номера. Как я должен был поступить? Я решил, что пойду», — рассказал комик.

Ранее стала известна стоимость свадьбы Гарика Харламова и Катерины Ковальчук. Оказалось, что они потратили на торжество 5 млн рублей.