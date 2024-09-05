Растрогал подписчиков: Иван Ургант опубликовал архивный снимок с бабушкой в Сети

4 сентября бабушке Ивана Урганта Нине Ургант могло бы исполниться 95 лет. Актриса умерла в 2021 году в Санкт-Петербурге на 93-м году жизни. Телеведущий почтил память родственницы в своих социальных сетях, опубликовав ее архивное фото.

Ургант показал снимок бабушки на даче, на котором она машет сидящей в машине внучке Нине.

«Мы приехали, пообедали, наговорились и собрались уезжать. Нина вышла нас провожать на дорогу. Мы открыли окно, и маленькая Нина стала махать большой», — рассказал телеведущий.

Бабушка Нина засмеялась в ответ внучке. Тогда стало понятно, что улыбки у них абсолютно одинаковые, заключил артист.

За свою карьеру Нина Ургант снялась в более чем 50 фильмах. Самыми известными работами стали ее роли в картинах «Укротительница тигров» и «Я родом из детства», фразы из которых разобраны на цитаты. Актриса перестала сниматься в 2008 году из-за прогрессирующей болезни Паркинсона. Последние годы жизни она служила в Александринском театре.

В последнее время Иван Ургант перестал появляться на телевидении. Это произошло после начала спецоперации на Украине. Недавно шоумен сделал заявление во время путешествия по России.