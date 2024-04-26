Растрепанные волосы и уставшее лицо: Вера Брежнева показала честное фото и нарвалась на критику

Певица Вера Брежнева показала в Сети честное фото без макияжа и фильтров. Однако немногие оценили снимок артистки, и она получила большое количество негативных комментариев.

В личном блоге 42-летняя экс-солистка группы «ВИА Гра» опубликовала новую фотографию. Она сняла себя в зеркале во время шоппинга. Вера мерила новое платье в магазине и при этом выглядела не совсем опрятно. Пользователи отметили, что у нее был усталый вид и растрепанные волосы. Но при этом Брежнева все равно улыбалась.

Некоторые поклонники похвалили певицу за смелость, ведь не каждый способен показывать себя неидеальным в Сети. Но нашлись и те, кто не оценил честность вокалистки. Хейтеры написали, что без макияжа Вера не похожа на себя и выглядит «нелепо».

К слову, Брежнева не стесняется демонстрировать свое лицо без фотошопа и фильтров. Довольно часто она записывает видео, в которых не использует различные «маски». Сама она заверяла, что выступает за натуральную красоту.