Растрепанные волосы и уставшее лицо: Вера Брежнева показала честное фото и нарвалась на критику
© Marechal Aurore/ABACA/Abaca/East News
Певица Вера Брежнева показала в Сети честное фото без макияжа и фильтров. Однако немногие оценили снимок артистки, и она получила большое количество негативных комментариев.
В личном блоге 42-летняя экс-солистка группы «ВИА Гра» опубликовала новую фотографию. Она сняла себя в зеркале во время шоппинга. Вера мерила новое платье в магазине и при этом выглядела не совсем опрятно. Пользователи отметили, что у нее был усталый вид и растрепанные волосы. Но при этом Брежнева все равно улыбалась.
Некоторые поклонники похвалили певицу за смелость, ведь не каждый способен показывать себя неидеальным в Сети. Но нашлись и те, кто не оценил честность вокалистки. Хейтеры написали, что без макияжа Вера не похожа на себя и выглядит «нелепо».
К слову, Брежнева не стесняется демонстрировать свое лицо без фотошопа и фильтров. Довольно часто она записывает видео, в которых не использует различные «маски». Сама она заверяла, что выступает за натуральную красоту.
Напомним, что Вера Брежнева сейчас живет за границей. Два года назад она уехала из России и больше не возвращалась. Предположительно, примерно в то же время она рассталась со своим мужем Константином Меладзе. Но рассказать о разводе она решилась гораздо позже.
Ранее Вера Брежнева рассказала о пагубной привычке.