Растрепанная и без парика: честное фото Аллы Пугачевой неприятно удивило поклонников

Певица Алла Пугачева восхищает поклонников своим неповторимым стилем. Даже в 74 года Примадонна тщательно следит за собой, делает маникюр, макияж и пышную укладку. Чтобы экономить время, она стала носить парики. Не расстается звезда с ними даже после завершения карьеры.

В Сети ходят слухи, что артистка страдает облысением. Но Алла Борисовна опровергает домыслы, публикуя фото с натуральной шевелюрой. В ее личном микроблоге есть кадр, на котором исполнительница позирует после душа с растрепанными и мокрыми волосами. На кадре видно, что женщина без парика.