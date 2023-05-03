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16:59, 03 мая 2023
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Растрепанная и без парика: честное фото Аллы Пугачевой неприятно удивило поклонников

Растрепанная и без парика: честное фото Аллы Пугачевой неприятно удивило поклонников
Фото: Starface.ru

Певица Алла Пугачева восхищает поклонников своим неповторимым стилем. Даже в 74 года Примадонна тщательно следит за собой, делает маникюр, макияж и пышную укладку. Чтобы экономить время, она стала носить парики. Не расстается звезда с ними даже после завершения карьеры.

В Сети ходят слухи, что артистка страдает облысением. Но Алла Борисовна опровергает домыслы, публикуя фото с натуральной шевелюрой. В ее личном микроблоге есть кадр, на котором исполнительница позирует после душа с растрепанными и мокрыми волосами. На кадре видно, что женщина без парика.

Растрепанная и без парика: честное фото Аллы Пугачевой неприятно удивило поклонников
Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Пугачева хотела порадовать подписчиков своей натуральной красотой, но многих неприятно удивила. Хейтеры написали теледиве, что ей не стоило появляться на снимке без макияжа и укладки.

«И не стыдно самой такие фото выкладывать? Позорище», «Чудо в перьях», «Это не Алла», «Такая простая здесь, без грима совсем другой человек», «Я испугался просто», «Вот она настоящая без фотошопа, страшненькая», – пишут в комментариях.

Ранее мы писали о том, как Алла Пугачева прилетела в Москву на следующий день после смерти Юдашкина. Неизвестно, где остановилась певица во время приезда – в замке или в доме Юдашкиных. С семейством модельера Примадонна дружила 30 лет.

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