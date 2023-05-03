Растрепанная и без парика: честное фото Аллы Пугачевой неприятно удивило поклонников
Певица Алла Пугачева восхищает поклонников своим неповторимым стилем. Даже в 74 года Примадонна тщательно следит за собой, делает маникюр, макияж и пышную укладку. Чтобы экономить время, она стала носить парики. Не расстается звезда с ними даже после завершения карьеры.
В Сети ходят слухи, что артистка страдает облысением. Но Алла Борисовна опровергает домыслы, публикуя фото с натуральной шевелюрой. В ее личном микроблоге есть кадр, на котором исполнительница позирует после душа с растрепанными и мокрыми волосами. На кадре видно, что женщина без парика.
Пугачева хотела порадовать подписчиков своей натуральной красотой, но многих неприятно удивила. Хейтеры написали теледиве, что ей не стоило появляться на снимке без макияжа и укладки.
«И не стыдно самой такие фото выкладывать? Позорище», «Чудо в перьях», «Это не Алла», «Такая простая здесь, без грима совсем другой человек», «Я испугался просто», «Вот она настоящая без фотошопа, страшненькая», – пишут в комментариях.
Ранее мы писали о том, как Алла Пугачева прилетела в Москву на следующий день после смерти Юдашкина. Неизвестно, где остановилась певица во время приезда – в замке или в доме Юдашкиных. С семейством модельера Примадонна дружила 30 лет.