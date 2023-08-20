«Мама всегда останется для меня ориентиром»: дочь Юлии Началовой рассказала о планах

У ушедшей из жизни четыре года назад певицы Юлии Началовой растет достойная преемница — 16-летняя дочь Вера. Девочка унаследовала музыкальный талант и прекрасные глаза, поэтому любит появляться на сцене и петь.

Вера Алдонина призналась, что не боится сравнений с матерью и, наоборот, радуется им. Однако певица не хочется превращаться в простую копию Юлии Началовой. Она понимает, что мать была уникальна, и никто не сможет повторить ее. Вместо этого Вера стремится пройти свой собственный жизненный и творческий путь.

«Мама всегда останется для меня ориентиром, гордостью и абсолютным мастером своего дела», — рассказала Вера в беседе с kp.ru.

Также Вера добавила, что сейчас работает над предстоящим концертом в Государственном Кремлевском Дворце.

Ранее мы писали, что певица МакSим сделала концерт после скандальной отмены.