Растет каждую неделю на 2 млн: долг блогера Дмитрия Портнягина перед налоговой достиг почти 1 млрд рублей

Блогер Дмитрий Портнягин находится под следствием — его обвиняют в отмывании денег. Его долг перед налоговой близится к отметке в миллиард рублей, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации журналистов, каждую неделю долг блогера перед Федеральной налоговой службой (ФНС) растет практически на 2 миллиона рублей. На данный момент ему необходимо выплатить 803 млн рублей. Портнягин считает выставляемые ему суммы несправедливыми.

В отношении Дмитрия действует мера пресечения в виде запрета определенных действий. Месяц назад блогеру продлили ее на три месяца. В конце октября, как предполагается, состоится заседание, на котором обвиняемый выступит с последним словом.

Ранее сообщалось, что ФНС выставила новый счет Валерии Чекалиной. Долг блогерши меньше чем за две недели вырос почти в 6 раз.