Рассуждающая о футболе в полупрозрачном боди Ольга Бузова подверглась критике в Сети

Поющая телеведущая Ольга Бузова является одной из самых популярных девушек в Интернете с многомиллионной аудиторией. Блогер активно развивает свою страницу в социальной сети и часто публикует фотографии и видео. Недавно исполнительница хита «Мало половин» выставила в ленту новый эффектный снимок. Правда, вызвал он весьма неоднозначную реакцию.

Позирующая в откровенном полупрозрачном боди Бузова решила вдруг порассуждать по поводу футбола. Она решила поделиться своим мнением по поводу того, что спортсмены «Крыльев советов» сыграли в «Химках» в прошедшие выходные в футболках космонавтов.

«Мне кажется, что это крутая идея – и футбол красивый посмотрели, и вспомнили космонавтов. Мне даже думается, что этот формат можно взять и к другим мероприятиям и событиям. Нам правда есть чем гордиться!» - написала Ольга в Сети.

Однако пользователи рассуждений артистки не оценили, а точнее им не понравилось то, что снимок не соответствует содержанию поста. «Причем здесь полуголый купальник и футбол», «А почему ты голая, а не в футболке», «Что это обозначает? Полуголая Бузова и футбол?», «А причем тут спорт?», «Олин мозг вышел из чата», - оставляли комментарии подписчики Бузовой.

К слову, критикуют телеведущую часто не только за посты в Интернете, но и за ее творчество. Недоброжелатели заявляют, что ей нечего делать на эстраде из-за отсутствия выдающихся вокальных данных. Однако сама Ольга считает, что они не правы, так как, по ее мнению, она обладает абсолютным слухом и красивым голосом.