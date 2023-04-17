Ольга Бузова заявила, что обладает абсолютным слухом и красивым голосом

Уже много лет Ольга Бузова позиционирует себя не только как телеведущая, но и как певица. После развода с Дмитрием Тарасовым артистка начала делать первые шаги на сцене, и ее треки «Привыкаю» и «Мало половин» довольно быстро стали настоящими хитами. На этом звезда «Дома-2» не остановилась и продолжила покорять эстраду. На прошедшем недавно в Москве музыкальном фестивале она представила новую песню на стихи поэта Михаила Гуцериева.

Ольга призналась, что на данный момент идут съемки клипа, но она считает, что это не просто ролик к композиции, а настоящий фильм. «Это история про большую любовь, которая у меня была. Я вспоминаю ее, возвращаюсь в прошлое», - цитирует слова артистки издание kp.ru.

Для подготовки к новому треку Бузовой также пришлось заниматься вокалом. При этом педагог много ее хвалила. Благодаря ей певица узнала, что, оказывается, у нее три октавы. По признанию Ольги, она за много лет столько раз слышала, что плохо поет, что уже и сама в это поверила, не подозревая о возможностях своего голоса. При этом она всегда знала, что способна на многое.

«Стихи Михаила Сафарбековича Гуцериева проникли в меня так глубоко, что некоторые фразы я пела со слезами на глазах. То, что у меня красивый голос и абсолютный слух - это я знала всегда», - заявила Ольга Бузова.

Ранее стало известно, что на Ольгу Бузову подали иск в суд на сумму 1 млн евро за отказ рекламировать вино Buzwine.