«Расстроился»: актер из сериала «Солдаты» стал жертвой мошенников

Актер Иван Моховиков рассказал о том, как его обманули мошенники. Звезда сериала «Солдаты» дал интервью Леди Mail и признался, что все произошло в Эстонии.

В новом проекте, в котором снимается мужчина, главная героиня стала жертвой мошенников. Как оказалось, Ивана тоже это не обошло стороной. Это случилось несколько лет назад во время поездки в Таллин. Актер был тогда вместе с мамой.

«В центре города к нам подошел продавец и стал активно предлагать купить у него по очень выгодной цене кастрюли и ножи одного очень известного бренда. Мама заинтересовалась, а я подвоха не заметил и оплатил: Европа же, не должны надуть… Но, когда дома рассмотрел внимательно, понял, что посуда эта — подделка. Расстроился, конечно», — признался артист.

Единственным, что хоть как-то облегчило состояние мужчины стало то, что он торговался с продавцом и в итоге заплатил сумму ниже заявленной. Но кастрюли служат семье до сих пор.

В новом сериале Ивану досталась роль деревенского мужчины Евгения Ивановича. Он влюблен в героиню, которую играет Екатерина Стулова. В реальной жизни актер счастлив с супругой Ольгой. Они вместе более 23 лет. Звезда раскрыл секрет крепкого брака.

«Любить надо человека — вот и все. С чем-то мириться, что-то терпеть», — считает Моховиков.

Ранее мы писали о том, что Иван Моховиков остался без работы из-за съемок в сериале «Солдаты».