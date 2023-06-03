Расстроенный вид Татьяны Булановой на собственной свадьбе ввел поклонников в замешательство

54-летняя российская певица Татьяна Буланова вышла замуж за своего молодого избранника — экс-теннисиста и ныне бизнесмена Валерия Руднева. Однако счастливое событие бракосочетания внезапно стало мрачным и напряженным из-за слез артистки.

Церемония прошла в ЗАГСе Санкт-Петербурга на Английской набережной. Буланова надела пышное белое платье в пол, украшенное кружевом, а жених выбрал синий костюм. Однако на лице супруга виднелась улыбка, в то время как по щекам Булановой текли слезы.

Поклонники певицы предположили, что Руднев мог обидеть ее накануне церемонии. Однако большинство восприняли слезы как знак волнения.

Отмечается, что на свадьбе Булановой почти не было звезд из шоу-бизнеса. На церемонию пришла бывшая жена режиссера Федора Бондарчука и бывшая теннисистка Светлана Кузнецова.

Порадовать Буланову пришли и сыновья. Александр и Никита рассказали, что счастливы за такие события в жизни матери.

Ранее мы рассказывали, как Татьяна Буланова познакомилась с бизнесменом Валерием Рудневым.