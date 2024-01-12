Максим Виторган решил привлечь к себе внимание и в стихах намекнул на проблемы со здоровьем

Актер театра и кино Максим Виторган обеспокоил своих поклонников странным постом в соцсетях. Он опубликовал стихотворение, в котором намекнул на серьезные проблемы со здоровьем.

«Ночью не спится, можно спиться. Падает гемоглобин в крови, ноют суставы, ломит поясницу. Хочется свободы и любви», — приводит Утро.ру слова 51-летнего Виторгана.

При этом бывший муж Ксении Собчак зачитал свое творение сгорбленно и шепотом. Поза и тембр голоса артиста взволновали поклонников актера. На вопросы пользователей о здоровье Виторган предпочел не отвечать, поэтому неизвестно, действительно ли актер жаловался таким образом или же просто решил напомнить о себе.

Известно, что в 2022 году у него начались проблемы с работой в России. В какой-то момент Виторган даже покинул страну и улетел в Израиль, но довольно быстро вернулся.

Ранее мы писали, что глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин попросил Генпрокуратуру проверить Виторгана на пропаганду ЛГБТ* (запрещенная на территории РФ экстремистская организация). Общественник привел в пример посты актера в соцсетях, в которых он поддерживает нетрадиционные отношения и критикует российских граждан.

*(запрещенная на территории РФ экстремистская организация)