Расставить все точки над «i»: Сергей Рост рассказал о взаимоотношениях с Дмитрием Нагиевым

Российский актер Сергей Рост запомнился зрителям благодаря участию в сериале «Осторожно, модерн!». Артист рассказал, в каких он сейчас отношениях с коллегой по проекту Дмитрием Нагиевым, с которым у него тогда возникли разногласия.

Сергей рассказал, что так и не объяснился с Нагиевым после той ситуации.

«Нам так и не удалось объясниться, расставить все точки над „i“. Я так понял, что у каждого осталась своя правда. Я-то считаю, что я прав, я обижен. Он, видимо, что он прав. Но думаю, если мы сейчас пересечемся в каком-нибудь проекте, это не будет проблемой», — цитирует 58-летнего артиста WomanHit.ru.

Недавно коллеги чуть не пересеклись в новом фильме. Рост принимал участие даже в написании сценария. На главную роль пригласили Нагиева, а Сергею предложили сыграть его друга. Но актер попал в больницу с очень серьезными последствиями и пролежал там три месяца. Росту пришлось долго восстанавливаться и так и не удалось пообщаться с Нагиевым.

Ранее Дмитрий Ланской рассказал о сложностях работы с Дмитрием Нагиевым. Подробности читайте в этой статье.