«Очень непростой»: Дмитрий Ланской рассказал о сложностях работы с Дмитрием Нагиевым

Музыкант Дмитрий Ланской рассказал о работе с актером Дмитрием Нагиевым и признался, что он весьма непростой. Певцу удалось посотрудничать с ним в сериале «Физрук», поэтому он наверняка знает о сложностях, которые возникали из-за главной звезды проекта.

По словам Ланского, Нагиев – действительно большой артист и, как это обычно бывает, из-за этого с ним нелегко работать. «Очень непростой во взаимоотношениях с продюсерами, графиком и прочими вещами. Я думаю, что на первых двух сезонах были такие войны… На третьем и четвертом уже было поспокойнее», - поделился композитор в программе «И грянул Грэм».

Порассуждал Ланской и на тему потери популярности «Физрука». Он отметил, что в последних сезонах пропала связь между главным героем и всей съемочной командой. К тому же сам Нагиев в какой-то момент потерял интерес и к Фоме, и к данному сериалу в целом.

Однако, несмотря на то, что многосерийную комедию закрыли еще несколько лет назад, до сих пор появляются слухи о ее возвращении на телеэкраны. Сам Ланской признался, что действительно велись разговоры, чтобы сделать реюнион 10 лет спустя. Но официально никаких заявлений сделано не было, так как любой проект – это работа на 2-3 года минимум.

Ранее Дмитрий Нагиев решил выпускать парфюмерию и одежду под своим именем.