Расставание в прошлом: Славу застали за поцелуем с Анатолием Данилицким

23 сентября певица Слава (настоящее имя Анастасия Сланевская) презентовала свой новый альбом и параллельно отметила 20-летие сценической деятельности. На мероприятии побывали многие звезды российской эстрады. Поздравить с радостным событием звезду пришел и бизнесмен Анатолий Данилицкий, с которым артистка объявляла о расставании.

В этот вечер Славу поддержали Зара, Анита Цой, Ирина Дубцова, Натан, Алексей Жидковский, Пашу, Катя Лель, Александр Арутюнов и многие другие.

Певица в приветственном слове сказала, что в 2024 году отмечает 20-летие творческой карьеры. Звезда поблагодарила преданных фанатов за их искреннюю любовь. Без них бы ничего не получилось, пояснила знаменитость.

Многие гости удивились, увидев на празднике Анатолия Данилицкого. Ранее Слава говорила, что рассталась с бизнесменом. Но предприниматель на мероприятии поздравил певицу и поцеловал в щеку, пишет Woman.ru.

Знаменитости пришли на мероприятие не с пустыми руками. Зара подарила исполнительнице хита «Одиночество» букет белых роз, а Анита Цой — корзину солений.

Вместе со звездой вечера спел рэпер Натан — они записали совместную композицию «Ой все», которая вошла в новый альбом.

Ранее Слава купила в Москве квартиру за 119 млн рублей. Всего в апартаментах площадью 129,9 квадратных метра четыре комнаты без ремонта. Из окон звезды открывается вид на Лужники, Воробьевы горы и Москву-реку.