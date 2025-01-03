«Расставание с мужчиной на День святого Валентина»: Анфиса Чехова подвела итоги ушедшего 2024 года

Анфиса Чехова подвела итоги ушедшего 2024 года и призналась, что он был довольно не легким.

Телеведущая вспомнила о том, какие события произошли с ней в прошлом году и поделилась ими с поклонниками в личном блоге. Тогда 2024 год она встретила на Бали вместе со своими друзьями, а затем телеведущая вернулась в Москву из-за большого количества работы и съемок не только в телевизионных передачах, но и даже в кино.

Однако, помимо этого, Анфисе пришлось пройти через печальные для нее обстоятельства в виде расставания с любимым человеком. Об этом шоувумен рассказала в личном Telegram-канале «Анфиса Чехова».

«Отдых в Дубае и расставание с мужчиной прямо на День святого Валентина. И снова ныряю в работу, съемки, мероприятия, рабочие поездки. Начало съемок "Вкусно с Анфисой Чеховой" на ТВ-3. Проект, который завоевал мое сердце», — рассказала телеведущая.

Кроме того, Анфиса вспомнила, что в начале марта прошлого года из жизни ушел ее дядя. Такая потеря потрясла Анфису потрясла, так как смерть оказалась неожиданной. Тогда она занималась организацией похорон и решением семейных вопросов, из-за чего времени на страдания не оказалось, а после ей пришлось и вовсе уехать в Дубай.

«Мы ели раков, тепло общались, а на следующее утро моего дяди не стало. Это был такой шок для меня! Я осознала, как хрупка жизнь, что в одну минуту всё может закончиться», — разоткровенничалась Чехова.

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