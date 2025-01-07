Расставание отменяется: Козловский и Акиньшина воссоединились за границей

Актеры Данила Козловский и Оксана Акиньшина новыми публикациями в Сети опровергли слухи о расставании. Они вместе отправились в отпуск в ЮАР.

Роман звезд «Чернобыля» продолжается уже несколько лет, хотя никаких официальных заявлений за это время поклонники так и не получили. Однако в последнее время актеры стали редко появляться вместе на публике, из-за чего начали активно обсуждать – они разошлись. Впрочем, по всей видимости, фанаты все же могут выдохнуть, так как никакого расставания не было.

Вопреки слухам Козловский и Акиньшина сейчас путешествуют по Африке. Они в одно время опубликовали фотографии с одной и той же локации. Поэтому сомнений нет, что они снимали друг друга.

Напомним, что из-за романа с Оксаной Данила расстался с Ольгой Зуевой, которая родила от него дочь. В то же время Акиньшина ушла от Арчила Геловани и оставила ему сына и дочку.

Ранее бывший муж Оксаны Акиньшиной поделился фото с подросшими детьми.