Расставание Наташи Королевой с Тарзаном банально: выяснены причины

Наташа Королева улетела из России после празднования Нового года. В Москве остались ее сын и муж. Дело в том, что в США проживает ее мать – Людмила Порывай.

Одной из возможных причин ссоры между Королевой и Тарзаном является Порывай. С ее политическими взглядами не согласен муж Королевой. Сама же Королева не комментирует ситуацию.

На опубликованных в блоге кадрах Людмилы Ивановны видно, что почти вся семья собралась за столом. Не хватает только мужа Королевой, хотя раньше они путешествовали вместе.

Ранее мы писали, что Наташа Королева рассказала, как решилась на развод.