Хотела сохранить семью, но переубедили: Наташа Королева рассказала, как решилась на развод

Певица Наташа Королева рассказала, что причиной краха ее брака с музыкантом Игорем Николаевым стала измена. Однако на развод она решилась не сразу – окончательную точку помог поставить астролог.

Вспоминая тот период жизни, Королева заявила, что ее мужа «попутала нелегкая». Интрижка на стороне стала для нее большим ударом.

Прежде, чем подать заявление на развод, Королева отправилась к астрологу за составлением натальной карты и гороскопа. Эксперт сделал прогноз, что уже ничего невозможно сохранить.

«И очень много того, что мне рассказали, в будущем случилось», - вспоминает о том опыте артистка.

В первый момент Королева не хотела верить в сказанное, но жизнь показала, «что всё может быть».

Сейчас певица говорит, что благодаря разводу избавилась от «розовых очков» и получила хороший урок.

Ранее сообщалось, что невестку Королевой Анну Волынскую после новогодней ночи застали в компании мужчины.