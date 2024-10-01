«Мог сойти с дистанции»: режиссер рассказал о самочувствии Мадянова на последних съемках

Режиссер Войтинский рассказал, как Роман Мадянов сыграл одну из последних ролей. Об этом сообщает Kp.ru.

Скончавшийся 25 сентября Роман Мадянов успел сыграть царя в фильме «По щучьему велению». Это последняя на данный момент роль актера в кино, которую увидели зрители. По словам режиссера Александра Войтинского, когда актер пришел на пробы, он сразу понял, что Мадянову идеально подходит роль царя.

Уже во время съемочного процесса актер знал о своем диагнозе, но продолжал играть несмотря ни на что.

«Здесь были определенные риски, что он мог сойти с дистанции. Но мне не хотелось его огорчать, потому что было видно, что это для него много значит, потому что работа для него мотивация, она давала ему много сил. И нам тоже хотелось ему в этом помочь, мы не испугались», — рассказал Войтинский.

Напомним, Роман Мадянов умер в возрасте 62 лет у себя дома после борьбы с раком легких.

Ранее мы писали о том, что скончавшемуся от рака Роману Мадянову присвоят звание народного артиста России.