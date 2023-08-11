Певец Стас Костюшкин купил мотоцикл за 2,5 миллиона рублей

Солист группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин похвастался в Сети новым приобретением. В личном блоге певец опубликовал снимок, на котором запечатлел себя на черном мотоцикле.

Выбор 51-летнего артиста пал на итальянский бренд байков. А та модель, которая пригляделась Стасу, стоит около 2,5 миллионов рублей. Именно такая цена указана на официальном сайте компании. Сам Костюшкин признался, что никогда и не думал о приобретении этого мотоцикла, но все-таки решил под конец летнего сезона немного покататься на «железном жеребце».

Напомним, что Стас Костюшкин стал известен благодаря дуэту «Чай вдвоем», в котором выступал вместе с Денисом Клявером. Несколько лет назад артисты решили разойтись и начать сольные карьеры. Тогда у Стаса вышел его хит «Женщина, не танцую». А недавно он выпустил новую песню «Королева».

Примечательно, что спустя 10 лет после распада в этом году дуэт неожиданно воссоединился ради частного концерта в Санкт-Петербурге. Об этом рассказывал сам Костюшкин и делился, что считает это «великим событием».

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