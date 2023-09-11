«Расстались»: Регина Тодоренко устала и уехала от мужа Топалова

Телеведущая Регина Тодоренко рассказала, что расстается с мужем Владом Топаловым на две недели. Певец проводил любимую до вокзала и сфотографировался на память. Об этом сообщает «7Дней.ru».

Знаменитость поделилась снимками с супругом и рассказала, что отправляется в командировку. В сообщении она назвала произошедшее «расставанием». Регина призналась, что ей с каждым разом все труднее покидать мужа.

«Расстались! На целых две недели. Эти разлуки с возрастом мне даются очень нелегко», – пожаловалась Тодоренко.

Топалов проводил любимую до вокзала и показал, как они стоят на перроне. Телеведущая обняла и поцеловала артиста.

Поклонники считают, что вдали от семьи и быта Тодоренко сможет восстановить свое ментальное здоровье. Недавно женщина жаловалась, что у нее случился срыв из-за накопившейся усталости и стресса. Регина даже накричала на сыновей, а после очень переживала, что сорвалась на детях.

Напомним, что Регина и Влад счастливы в браке уже пять лет. Влюбленные узаконили отношения, когда девушка находилась на последних сроках беременности. А пышная свадебная церемония состоялась уже после рождения первенца. Тогда артисты пригласили родственников и друзей на виллу в Италии.

Ранее мы писали о том, как в Самаре 55-летняя бабушка троих внуков станцевала на пилоне для Тодоренко. Регина призналась, что раньше занималась танцами. Кафиятова и ее тренер тогда предположили, что телеведущая сможет повторить некоторые сложные элементы. Однако звезде это оказалось непросто сделать.