«Это смогут не все»: Регина Тодоренко проиграла в мастерстве на пилоне 55-летней бабушке троих внуков

Телеведущая Региона Тодоренко побывала в Самаре, где в рамках нового проекта встретилась с удивительной местной жительницей — 55-летней бабушкой троих внуков, которая танцует на пилоне. Знаменитость пообщалась с женщиной, а та оценила ее прежние навыки обращения с шестом, передает kp.ru.

Наталья Кафиятова, ставшая героем шоу, совершенно не выглядит на свои 55 лет. Она активно занимается спортом, в частности воздушной гимнастикой. Из этого дела жительница Самара черпает силы и творческую энергию. По словам Натальи, она готова выступать еще десять лет и сверкать на соревнованиях.

В апреле текущего года об уникальной самарчанке узнали многие ее соотечественники. Тогда история Кафиятовой была рассказана СМИ. А уже через несколько месяцев женщина стала участником проекта «Руссо Экспрессо». Для Натальи это был первый опыт появления на телеэкранах. Тем не менее женщину ничего не смущало, и она чувствовала себя прекрасно.

Работать с Тодоренко, которая является ведущей передачи, тоже оказалось очень комфортно. По словам воздушной гимнастки, телевизионщица была крайне приветлива, поддерживала разговор, шутила, делилась историями.

Также в беседе со звездой речь зашла о пилоне. Тодоренко призналась, что раньше занималась танцами. Кафиятова и ее тренер тогда предположили, что телеведущая сможет повторить некоторые сложные элементы. Однако звезде это оказалось непросто сделать.

«Да, новички могут сделать базовые элементы, но повторить что-то сложное — это смогут не все. Чтобы овладеть этим искусством, его нужно любить, им нужно заниматься постоянно, втягиваться», — отметила Наталья.

Ранее певица Наталь Штурм прокомментировала одно из заявлений Тодоренко о домашнем насилии. По словам артистки, телеведущая не имеет права рассуждать на такую тему, так как она не сталкивалась ни с чем подобным в жизни.