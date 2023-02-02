«Расстались раз и навсегда»: Ляйсан Утяшева перестала скрывать правду после сообщения о разводе

Телеведущая Ляйсан Утяшева долгое время опровергала слухи о расставании с мужем, комиком Павлом Волей. Поклонники уже отстали от артистки, как вдруг она публично заговорила о расставании. И призналась, что ей стало легче.

Гимнастка делилась в соцсетях фотографиями с мужем, а в публикациях признавалась ему в любви. В последнее время она перестала делиться личным контентом, чем вызвала волну слухов. На днях женщина опубликовала откровенный пост, где рассказала о расставании. Но не с любимым, а с весами.

Утяшева поделилась шуточным видео, на котором ее домашний любимец стоит на весах. Котик ходит туда-сюда вокруг них и пытается поддеть лапками. Ляйсан мысленно попрощалась с устройством.

«Сильная женщина не может быть легкой. Согласны? P.S. это последние слова, которые услышали мои весы. Мы с ними расстались раз и навсегда. Наконец-то. И стало как-то легче», — написала телеведущая в личном микроблоге.

Поклонники были удивлены, что стройная Ляйсан беспокоится о своей фигуре. Ведь телеведущая прекрасно выглядит и даже не нуждается в весах. Они задают женщине вопросы не только о здоровье и спорте, но и о личной жизни. Но Утяшева старается не комментировать свою жизнь.

Ранее мы писали о том, как Ляйсан Утяшева рассказала о своих комплексах.