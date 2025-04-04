«Расстались осенью»: выяснилось, почему разошлись Пересильд и Тройник

Актеры Юлия Пересильд и Михаил Тройник разошлись «по женской инициативе». Об этом рассказали коллеги пары.

Подробности узнал сайт Kp.ru.

«Они расстались еще осенью, Новый год встречали уже не вместе. Говорят, что в основном по женской инициативе», - рассказали источники.

4 апреля актеры одновременно сообщили в соцсетях о расставании. В сообщении говорилось, что они разошлись без измен и обид. В качестве объяснения отмечалось, что «не смогли, не договорились, не совпали».

Оба актера весьма успешны. Издание отмечает, что у Пересильд гонорары и популярность явно выше.

Точную причину разрыва знают только сами Пересильд и Тройник. Но косвенной причиной называют именно востребованность и публичность Юлии.