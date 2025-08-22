«Расстались много лет назад»: экс-девушка Никиты Преснякова прервала молчание по поводу его развода

Бывшая возлюбленная певца Никиты Преснякова Аида Калиева впервые высказалась о его разводе с женой Аленой Красновой. Она заявила, что старается не влезать в личную жизнь экс-бойфренда и относится к его выбору с уважением. Об этом сообщает Voice.

Аида встречалась с Никитой с 2010 по 2014 годы. Артист даже был готов жениться на девушке, но дальше помолвки они не зашли. Уже после расставания Пресняков встретил Краснову и отвел в ЗАГС ее. Однако этот брак тоже не продлился долго. В 2025 году они объявили о разводе.

В разговоре с журналистами Калиева отметила, что не планирует обсуждать чужое расставание. Ее история с Пресняковым закончилась много лет назад, и она к ней не возвращается.

«Мы с Никитой расстались много лет назад, и у каждого давно своя жизнь. Все, что происходит сейчас, это их личный выбор, и я отношусь к нему с уважением», - поделилась Аида.

К слову, о причине развода Пресняков и Краснова не говорят. Предположительно, их брак разрушился из-за эмиграции музыканта. В 2022 году он уехал из России, и Алене пришлось последовать за ним. Пару лет она жила с мужем в США, но летом 2025 года вернулась в Москву.

Ранее в Сети обвинили Максима Галкина*(признан иноагентом на территории РФ) в разводе Никиты Преснякова.