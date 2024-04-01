Расстались или нет: Бабкина пропустила важное событие в жизни мужа Гора

Певица Надежда Бабкина не стала публично поздравлять мужа Евгения Гора с 44-летием. Но певцу пожелали здоровья и успехов более молодые коллеги артистки.

Несмотря на то, что Надежда несколько недель назад утверждала, что отношения с Гором прекрасны, и слухи о разрыве отношений являются чистой выдумкой, она проигнорировала день рождения своего мужа. Это произошло после многих месяцев обсуждения возможного романа артистки с помощником Сергеем Рябовым.

Тем временем молодые женщины, окружающие Гора, не оставили его без внимания. Они осыпали его поздравлениями и выражениями любви в социальных сетях. В соцсетях появились нежные кадры с юными дамами, что наводит на мысль о возможном соперничестве внимания и привлекательности.

Так, на одном из снимков рядом с мужчиной позировала певица Елена Князева. Она нежно прижималась к щеке именинника.

В недавнем интервью сам Гор признался, что в отношениях с Бабкиной не все так гладко. Он отметил, что за 20 лет совместной жизни не смог примириться с ее тяжелым характером и упрямством.

Ранее мы писали о том, что 74-летняя Надежда Бабкина посетила церемонию вручения наград в ярком образе. Многие поклонники не сразу узнали артистку, которая не раз признавалась в любви к пластической хирургии. В этот раз звезда побывала на вручении государственных наград в рамках выставки «Россия» на ВДНХ.