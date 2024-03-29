Надежду Бабкину не узнали на вручении наград: снова помолодела

74-летняя Надежда Бабкина посетила церемонию вручения наград в ярком образе. Певица выглядела так молодо, что поклонники не сразу ее узнали.

Исполнительница побывала на вручении государственных наград в рамках выставки «Россия» на ВДНХ. Звезда примерила строгий брючный костюм с темно-синим жакетом, украшенным массивными золотыми аксессуарами. Она сделала яркий макияж с акцентом на глаза и элегантную укладку.

Однако комментарии в социальных сетях были неоднозначными. Пользователи высказали мнение о чрезмерной пластике во внешности певицы, отмечая, что ее лицо стало слишком искусственным.

Отличительной чертой Надежды Бабкиной является открытость в отношении к процедурам пластической хирургии. Она не скрывает факт использования различных методов улучшения внешности, включая круговую подтяжку лица, о которой заявила несколько лет назад, хотя результат не всегда находит одобрение экспертов.

Певица продолжает усердно заботиться о своей внешности и здоровье, раскрывая секреты своей красоты и диеты.

Ранее мы писали о том, что телеведущая Лариса Гузеева приступила к съемкам после травмы и разозлилась на коллег, говорящих о ее скором дне рождения. Звезда возмутилась, что ей напоминают о возрасте.