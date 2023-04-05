«На старости лет»: после скандала с покупкой диплома Собчак заявила о смене деятельности

Ксения Собчак считается самой обсуждаемой персоной в отечественном шоу-бизнесе. Знаменитость проявляет себя в журналистике, политике, бизнесе, вот почему она имеет внушительный заработок. Однако не все звездные коллеги рады ее успехам. Нередко возлюбленная Богомолова и Антон Красовский выясняют отношения в медийном пространстве. Недавно мужчина вновь оставил гневные комментарии в адрес Ксении и обвинил ее в «чудовищной» безграмотности. Кроме того, по информации мужчины, Собчак приобрела диплом о высшем образовании «по блату». Спустя некоторое время журналистка отреагировала на подобное заявление.

Так, в социальной сети Ксения опубликовала ролик, на котором она в смелом наряде дефилирует по улице Москвы. Знаменитость надела красную куртку, рваные черные джинсы, туфли на каблуках и завершила образ яркой помадой. Собчак с юмором заявила о том, что хочет сменить деятельность «на старости лет».

«Смотрю, вам проходки заходят. Стану моделью на старости лет», — написала Ксения.

К слову, многие фолловеры с восторгом отреагировали на высказывание журналистки и отметили ее отменный вкус.

«Ксения, вам до старости еще далеко. Очень характерные вещи! Вам подходят», — высказались пользователи Сети.

Ранее Константин Богомолов обвинил Собчак в неразумном потреблении и заявил, что зарабатывает в разы меньше супруги. Как выяснилось, у звездной пары нередко возникают конфликты из-за финансов. Подробности смотрите здесь.

Не менее интересна та история, в которой суд вынес приговор эмигрировавшему Дмитрию Назарову. Напомним, звезда «Кухни» нередко в личном блоге выкладывает стихотворения с двусмысленными намеками на происходящую ситуацию в мире. Именно за это мужчина и поплатился.