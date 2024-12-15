Рассорившаяся между собой группа «Непара» готова воссоединиться и выступить на корпоративе за 20 млн рублей

Рассорившаяся между собой группа «Непара» готова воссоединиться ради новогодних корпоративов. Подробности приводит Telegram-канал Mash.

Александр Шоуа и Виктория Талышинская распались еще в 2018-м году, когда между ними произошла серьезная ссора. С тех пор артисты старались не пересекаться друг с другом на публичных мероприятиях, так как не планировали поддерживать общение.

Несмотря на уход солистки из группы, деятельность музыкального коллектива Александр не прекратил: он нашел другую солистку, которая смогла заменить Викторию, и продолжил исполнять хиты.

Однако в СМИ уже появилась информация о том, что воссоединения дуэта все же возможно. Шоуа и Талышинская готова выступить на закрытом мероприятии и исполнить такие песни, как «Другая причина» и «Бог тебя выдумал». Однако за часовой концерт артистам необходимо будет заплатить 20 миллионов рублей, которые они поделят пополам. Сумма стала рекордной за всю их совместную творческую карьеру.

Кроме того, необходимо соблюсти пункты райдера: бутерброды, нарезка и чай-морс, которые должны быть в гримерке.

Ранее мы писали о том, что солисты группы «Дискотеки Аварии» высказались о райдере и успокоили организаторов.