Рассмотрение дела о хищении наследства Алексея Баталова получило неожиданное ускорение

Замоскворецкий суд 7 апреля принял решение ускорить рассмотрение уголовного дела о хищении наследства актера Алексея Баталова. Напомним, юриста Михаила Цивина и бывшую актрису Наталию Дрожжину обвиняют в том, что они мошенническим способом лишили вдову и дочь наследства.

Дело будут слушать в ближайший понедельник – 10 апреля, пишет сайт mk.ru. Если Дрожжина не явится в суд, то ее доставят в принудительном порядке.

Предыдущие заседания регулярно переносились на 2 недели. Это было связано с неявкой Дрожжиной – актриса лечилась. Обвиняемые также меняли адвокатов, а каждый новый защитник должен был ознакомиться с делом. По этой причине также просили о переносе заседаний.

На последнее заседание Дрожжина тоже не явилась. Суду были представлены подтверждающие документы, что она должна проходить домашнее лечение по рекомендациям врачей.

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