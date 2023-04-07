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18:20, 07 апреля 2023
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Рассмотрение дела о хищении наследства Алексея Баталова получило неожиданное ускорение

Рассмотрение дела о хищении наследства Алексея Баталова получило неожиданное ускорение

Фото: Lomohov Anatoly/East News

Замоскворецкий суд 7 апреля принял решение ускорить рассмотрение уголовного дела о хищении наследства актера Алексея Баталова. Напомним, юриста Михаила Цивина и бывшую актрису Наталию Дрожжину обвиняют в том, что они мошенническим способом лишили вдову и дочь наследства.

Дело будут слушать в ближайший понедельник – 10 апреля, пишет сайт mk.ru. Если Дрожжина не явится в суд, то ее доставят в принудительном порядке.

Предыдущие заседания регулярно переносились на 2 недели. Это было связано с неявкой Дрожжиной – актриса лечилась. Обвиняемые также меняли адвокатов, а каждый новый защитник должен был ознакомиться с делом. По этой причине также просили о переносе заседаний.

На последнее заседание Дрожжина тоже не явилась. Суду были представлены подтверждающие документы, что она должна проходить домашнее лечение по рекомендациям врачей.

Ранее мы писали об этом подробнее.

Источник фото:Lomohov Anatoly/East News
Источник:mk.ru
Теги:
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суд
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