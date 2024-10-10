«На грани с желанием жить»: потерявшая сына Безрукова рассказала, как справилась с горем

Актриса Ирина Безрукова рассказала, как справилась с горем после смерти сына. Звезда театра и кино дала интервью для проекта «Законы жизни» с Юлией Бедеров. Она вспомнила о трудных моментах и поддержала женщин, оказавшихся в подобной ситуации.

Знаменитость призналась – она никогда не думала о том, что ей придется с чем-то справляться. Не у всех это выходит, но Ирина не хочет никого осуждать и тем более винить.

«В природе женщины материнство – это самая главная часть жизни. И именно эта тема наиболее больная», – высказалась Ирина.

Актриса отметила, что постоянно получает сообщения от женщин, потерявших детей. Они находят ее в соцсетях.

«Многие из них пишут, что глядя на меня у них появляются силы. Так получилось, что я написала книгу «Жить дальше». Я знаю, что ее дарят женщинам в состоянии отчаяния. Кто-то находит что-то похожее. Мне кажется, что люди созданы друг для друга. Может быть, моя история создана для того, чтобы кого-то поддержать», – поделилась звезда.

Также Безрукова затронула тему, когда человек сталкивается с болью и подпитывает ее. Артистка убеждена, что в таком случае он может дойти до сумасшествия и даже совершить непоправимое.

«Это болезненная история, невероятно болезненная, на грани с желанием жить. Но если человек будет это поддерживать, то такая ситуация не закончится никогда», – добавила Ирина.

Актриса верит, что если человеку дана жизнь, то надо жить и дарить любовь окружающим.

Ведущая проекта Юлия Бедеров выпустила цикл интервью-исследований с интересными персонами из разных сфер: актеры, певцы, врачи, философы, космонавты, спортсмены и многие другие. Честный и откровенный разговор, в котором гости рассказывают, как начинался их путь, какие им встречались препятствия и как они их преодолевали, а также делятся своими выводами и советами.

Ранее Настасья Самбурская рассказала, почему выбрала профессию актрисы.