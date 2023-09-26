«Расслаивались постепенно»: озвучена причина расставания Земфиры* и Ренаты Литвиновой

Пути Ренаты Литвиновой и Земфиры* (признана иноагентом на территории РФ) разошлись. Две творческие личности долгое время жили вместе в Париже. Источник в столице Франции в беседе с mk.ru раскрыл причину ссоры знаменитостей.

По словам инсайдера, больше всего из-за расставания переживает именно Рената Литвинова, несмотря на то, что Земфира* тоже не бесчувственная. Однако, в отличие от актрисы, характер у исполнительницы хита «Ромашки» более жесткий и решительный.

При этом изменения в отношениях Земфиры* и Ренаты не связаны с какими-то новыми вспыхнувшими чувствами, а также политической обстановкой или финансовым положением.

«Просто проходит время, оно все упрощает и порой обесценивает. То, что вчера было заманчивым и ярким, сегодня становится неинтересным», – пояснил источник.

Дамы «расслаивались постепенно». Как утверждает инсайдер, конфликт развился из-за сильной разницы в характерах и желаниях представительниц искусства. Так, Рената Литвинова – эмоциональная и нежная женщина, которая требует много внимания, а Земфира*, видимо, ушла с головой в работу.

Ранее мы писали, что Рената Литвинова снялась с обнаженной грудью для французского журнала.

*признана иноагентом на территории РФ