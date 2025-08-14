Рассказывала о знакомстве с Виктором Цоем: актрису Ренату Литвинову уличили в лжи

Журналист Евгений Додолев уличил Ренату Литвинову во лжи. По его словам, актриса слукавила, когда откровенничала о своем знакомстве с лидером группы «Кино» Виктором Цоем.

Как подчеркнул журналист, он неоднократно сталкивался с рассказами «очевидцев», которые в глаза не видели легендарного артиста.

«Например, Рената Литвинова, которая рассказывала о своих впечатлениях от встречи с Цоем, хотя они ни разу не пересекались», - сказал Додолев в интервью aif.ru.

Напомним, 15 августа исполнится 35 лет с момента гибели Виктора Цоя. В 1990 году музыкант попал в ДТП в Латвии, ему было 28 лет.

Рената Литвинова в одном из интервью сравнила Виктора Цоя и Земфиру Рамазанову* (признана иноагентом на территории РФ). Она заявила, что лично знала лидера группы «Кино».

Ранее журналист Додолев назвал украинского шоумена Андрея Данилко, выступающего в образе Верки Сердючки, «дитем колбасы». Так он отреагировал на критику артиста в свой адрес.

*Признана иностранным агентом на территории России