Маленькая дочь Романа Попова прижалась к матери на прощании с отцом в Москве

Сегодня, 1 ноября, в Москве прощаются с актером Романом Поповым, который умер после продолжительной борьбы с раком мозга. Траурная церемония проходит в Центральной клинической больнице на улице Маршала Тимошенко.

Проститься с исполнителем роли Мухича из сериала «Полицейский с Рублевки» пришли близкие актера, его коллеги, а также супруга Юлия и их маленькая дочь.

Видео публикует Super.ru.

На кадрах видно, что ребенок явно не готов был стать участником такого печального мероприятия в столь раннем возрасте. Девочка покойного актера с непониманием смотрит на все происходящее вокруг и прижимается к матери.

Напомним, что артист скончался в возрасте 40 лет. О страшном недуге романа стало известно в 2018 году. Врачи диагностировали рак мозга. После необходимого лечения болезнь отступила, но только до августа этого года. Тогда Попов опубликовал в своем Telegram-канале тревожное видео, сообщив о рецидиве.

Ранее друг Романа Попова раскрыл его последнюю волю, согласно которой, его тело кремируют, а прах развеют над Черным морем.