Рассказавший о разводе Тимур Родригез пришел на премьеру с возлюбленной Кабак

Влюбленные певец Тимур Родригез и актриса Катя Кабак посетили премьеру фильма «Великая». Пара вышла в свет после громкого интервью артиста, который раскрыл подробности развода с супругой. Фото публикует StarHit.

Звезды шоу-бизнеса собрались в кинотеатре «Москва», чтобы посмотреть на ленту с участием актрисы Кейт Уинслет. Особое внимание к себе приковали Родригез и Кабак. Они пришли в числе первых зрителей.

Артистка позировала фотографам в коротком наряде с пиджаком, а ее избранник в джинсовом плаще, брюках и белой рубашке с галстуком. Они выбрали одну цветовую гамму и смотрелись гармонично.

Несколько месяцев назад СМИ гадали, что связывает Катю и Тимура, но теперь они больше не скрывают отношения. Недавно певец заявил, что они встречаются около года. Он вспомнил, как впервые признался девушке в любви.

«Мы были у меня дома, ужинали, обсуждали что-то очень серьезное. <…> Я очень переживал за нее, что-то говорил, чтобы успокоить, настроить на правильный лад. Она спросила, почему я так взволнован и так переживаю. <…> Я сказал, что это любовь, я люблю ее», – делился звезда.

Катя ответила мужчине, что тоже его любит. После чего он почувствовал себя самым счастливым человеком.

Пикантности ситуации добавил развод артиста с женой, которая родила ему детей. Тимур неожиданно признался, что расстался с ней по телефону. Подробности об этом мы писали ранее.