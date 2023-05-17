Рассказавшая о своем диагнозе Лолита заявила, что врач не стала ее лечить

Певица Лолита редко скрывает подробности личной жизни от публики и даже о болезнях говорит открыто. На днях она призналась, что столкнулась с проблемами, но врач так и не смог ей помочь. Об этом сообщает Пятый канал.

Поклонники удивлены, что у 59-летней исполнительницы есть хоть какие-то проблемы. Она прекрасно и молодо выглядит, а на светских мероприятиях появляется в хорошем настроении.

Оказалось, что у нее не всегда все хорошо. На состояние артистки сильно влияют страхи и фобии. Лолита признается, что боится летать на самолете, паникует перед выходом на сцену и переживает по любому поводу.

«У меня не бывает, чтобы я не волновалась. Бывает до истерик, бывает до всего вообще, до панических атак. Это до выхода на сцену. Бывает!» – заявила артистка в эфире программы «Светская хроника».

Брюнетка до сих пор удивляется, почему стала бояться полетов на самолете. Ведь недавно такой фобии у нее не было. Раньше она об этом даже не задумывалась, а теперь вынуждена пить успокоительные. Женщина признается, что из-за частых приступов паники страдает ее здоровье. В какой-то момент у нее началась бессонница.

С последней проблемой она обратилась к врачу и узнала, что у нее есть признаки невротизма. Но лечить звезду врач не стала.

«Она говорит: «Вы мне помогли пережить развод. Кстати, сейчас я счастлива замужем. Если я у вас уберу невротизм, вы больше никому не поможете». Я: «А как мне с этим?». Она говорит: «Идите, живите», – поделилась исполнительница.