Рассказали правду: Харламов и Воля раскрыли, закроется ли Comedy Club

Новость о закрытии юмористического шоу Comedy Club оказалась шуткой. 20 сентября якобы должен был выйти заключительный выпуск проекта, но Гарик Харламов и Павел Воля опровергли новость о закрытии программы.

20 сентября в эфир вышел очередной выпуск шоу, который, как сообщалось ранее, будет последним. Но шоумены пояснили, что это просто был шуточный анонс передачи.

В начале выпуска креативный продюсер шоу Гарик Харламов сказал, что проект закрывается. Затем Павел Воля попрощался со старым проектом.

«И здравствуй, новый 20-й сезон Comedy Club», — сказал Павел Воля.

Проект транслируется на телеканале ТНТ с 23 апреля 2005 года. Всего вышло в эфир 20 телесезонов юмористического шоу и более 800 оригинальных выпусков, а также 1,5 тысячи стендапов, 4 тысячи миниатюр и порядка 10 тысяч концертов в сотнях городов по всему миру.

Некоторые телезрители подозревали, что новость о закрытии шоу является пиар-ходом телеканала ТНТ.

Напомним, Харламов рассказывал, что Comedy Club полностью изменится. Однако каких-либо подробностей он не уточнял. Несмотря на новую должность, Харламов продолжит выходить на сцену в качестве комика и ведущего.