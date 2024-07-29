43-летнему юмористу Гарику Харламову доверили перезапуск программы Comedy Club. Об этом сообщает РБК.

Гарик Харламов назначен креативным продюсером Comedy Club. В его обязанности входят творческая подготовка выпусков шоу, организация работы сценаристов и контроль за написанием номеров. По словам Гарика, он вместе с командой готовится к перезапуску Comedy.

«Мы хотим полностью перезагрузить Comedy Club, найти новый взгляд и новый подход», — высказался юморист.

Несмотря на новую должность, Харламов продолжит выходить на сцену в качестве комика и ведущего.

Директор ТНТ Тина Канделаки назвала назначение Харламова «абсолютно логичным».

Ранее актриса Катерина Ковальчук устроила девичник и пригласила маму Гарика Харламова. Подробности читайте в этой новости.

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