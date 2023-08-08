«Услышал о нем, когда Жанна уже заболела»: отец Фриске высказался о тайном гражданском муже певицы

Отец певицы Жанны Фриске Владимир Копылов прокомментировал отношения артистки с гражданским мужем Петром Никитиным. О романе дочери он узнал от подруг артистки, когда та уже заболела.

На вопрос, жила ли Фриске с танцором, Копылов ответил, что «наверное».

«Я не знал про него ничего. Услышал о нем только тогда, когда Жанна уже заболела. Мне девочки – ее подруги – рассказали», - поделился он с сайтом mk.ru.

По словам отца Фриске, певица скрывала личную жизнь и не любила делиться, а родители не интересовались подробностями.

Отношения с Никитиным были до встречи с ведущим Дмитрием Шепелевым. Как Фриске влюбилась в него и что нашла в этом человеке, отец не знает: он предположил, что подкупило отсутствие вредных привычек – ведущий не пил, не употреблял наркотики. Однако певица понимала, что Шепелев – «временный вариант», говорит отец. «Ей нужен был ребенок», - отметил мужчина.

На вопрос о том, за чей счет жили они с Шепелевым, отец говорит: «Как вы думаете? Мне противно было, когда в ресторане она за всех сама платила».

Ранее Копылов рассказал, как начиналась болезнь у Фриске.