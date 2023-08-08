Отец Жанны Фриске рассказал, как дочь чуть не утонула в начале болезни из-за «слияния неба и земли»

Отец покойной певицы Жанны Фриске Владимир рассказал журналистам, как начиналась болезнь у его дочери. Первое время исполнительница не придавала особого значения обморокам и головным болям. Сильное беспокойство вызвал лишь момент, когда звезда не смогла отличить небо от земли, пишет mk.ru.

По словам Владимира, все началось в Майями. Там Фриске находилась вместе с мамой. Последняя, во время очередной беседы с мужем по телефону, рассказала, что дочь почему-то постоянно спит и боится света. Кроме того, певица не открывала окна в своей комнате и часто жаловалась на головные боли.

Спустя какое-то время Фриске упала в обморок в магазине. Звезду сопровождала мама. Поговорив, женщины решили, что таким образом говорит о себе накопившаяся усталость. Особого значения этот случай не имел.

А вот в следующий раз, когда Фриске вернулась с берега океана и рассказала родителям одну удивительную историю, последние спохватились. По словам Жанны, она чуть не утонула из-за того, что в какой-то момент перестала понимать, где находится земля, а где небо. Отец певицы решил разузнать о таком состоянии в интернете и наткнулся на статью об опухоли мозга.

Родители пытались предупредить радиоведущего Дмитрия Шепелева, на тот момент мужа Фриске, о тревожных звоночках. Однако тот, по словам отца, мало уделял времени этому вопросу, а иной раз и вовсе не брал трубку.

Ранее пользователи Сети обсудили внешний вид подросшего сына покойной певицы. Десятилетнего мальчика, играющего на гитаре, назвали копией звездной мамы. С каждым годом это сходство все усиливается.