«Расширить горизонты»: Агата Муцениеце рассказала о своей мечте

Актриса Агата Муцениеце призналась, что мечтает выйти на международный уровень и начать сниматься в зарубежных фильмах. При этом ее особенно привлекает азиатская киноиндустрия.

В беседе с Пятым каналом Агата рассказала, что уже начала изучать китайский язык и продемонстрировала свои познания, произнеся несколько приветственных фраз.

«Азиатское кино бешено крутое. Я просто хочу расширить горизонты, скажем так», - сказала звезда.

Муцениеце пояснила, что задумалась о съемках в азиатском кино после просмотра фильма «Все, везде и сразу», который буквально «взорвал» ее мозг.

«Я думаю, это было бы круто», — заключила актриса.

Ранее мы писали, что актер Павел вместе с детьми, рожденными в браке с актрисой Агатой Муцениеце, посетил премьеру мультфильма «Крылатая история» в ЦДМ. Компанию им составила молодая жена артиста Зепюр Брутян.

Также сообщалось, что у Агаты Муцениеце есть хорошие шансы отсудить у бывшего мужа миллионы. Сначала актриса через суд выписала Прилучного из своей квартиры, а после подала на алименты. Теперь она хочет увеличить их сумму.