Павел Прилучный и Зепюр Брутян вышли в свет с детьми Агаты Муцениеце

Актер Павел вместе с детьми, рожденными в браке с актрисой Агатой Муцениеце, посетил премьеру мультфильма «Крылатая история» в ЦДМ. Компанию им составила молодая жена артиста Зепюр Брутян.

По словам очевидцев, заботливый отец купил 10-летнему Тимофею и 7-летней Мие попкорн. Дети с удовольствием угощали Зепюр лакомством, у них сложились дружеские отношения.

После просмотра мультфильма знаменитая семья вышла к журналистам для фотосессии. Прилучный нежно обнимал Брутян за талию и целовал в щеку. Вместе со звездами на красную дорожку вышли и дети Муцениеце.

Для мероприятия Зепюр выбрала просторные джинсы и укороченный топ. Она демонстрировала загар после отдыха в Дубае. Павел был одет в футболку голубого цвета, бежевые брюки и легкую куртку в тон, сообщает Kp.ru

Ранее мы писали, что у Агаты Муцениеце есть хорошие шансы отсудить у бывшего мужа миллионы. Сначала девушка через суд выписала мужчину из своей квартиры, а после подала на алименты. Теперь она хочет увеличить их сумму.