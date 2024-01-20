Филипп Киркоров после «голой» вечеринки решил избавиться от портретов Аллы Пугачевой

Оскандалившийся на «голой» вечеринке блогера Насти Ивлеевой певец Филипп Киркоров занялся ремонтом в квартире на Земляном Валу в Москве, в которой он жил сразу после развода с Аллой Пугачевой.

По данным Telegram-канала «Светский хроник», жилище артиста украшают многочисленные портреты бывшей супруги, которая вскоре после расставания узаконила отношения с шоуменом Максимом Галкиным* (признан иноагентом на территории РФ).

Теперь же 56-летний Филипп решил избавиться от воспоминаний о прошлом и заменить портреты Пугачевой на гигантские черепа, украшенные белыми стразами.

Он также планирует внедрить в свою просторную двухуровневую квартиру автоматизированную систему «умный дом».

Известно, что в 2015 году Киркоров пытался продать недвижимость за миллион евро, но не смог найти покупателя.

Ранее мы писали, что певец перевел белгородскому фонду «Синяя птица» пять миллионов рублей. Благотворительная организация занимается помощью детям-аутистам, а также страдающим другими ментальными расстройствами.

*Признан иноагентом на территории России