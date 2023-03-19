Рассекречен жалкий заработок Пугачевой до отъезда из России

Раскрыты цифры заработка Аллы Пугачевой до того, как она покинула Россию. Официальным источников дохода является фирма ООО «АБП».

Оказалось, что за 2022 год выручка фирмы насчитывала 2,1 млн рублей. Однако чистая прибыль составила 135 тысяч рублей.

Зная любовь певицы к роскоши, для жизни Пугачевой данная выручка ничтожно мала. Сейчас компания находится в статусе ликвидации.

Другие источники дохода Пугачевой не раскрыты. Можно лишь предположить, что семью обеспечивает муж Максим Галкин*. Он продолжает гастролировать по всему миру.

Также известно, что супруги избавляются от недвижимости, находящейся в России. Например, замок в деревне Грязь собираются отдать за 225 миллионов рублей.

*признан иностранным агентом по решению Минюста России от 16.09.2022.

Ранее мы писали, что бывший муж Пугачевой показал публике новую семью.