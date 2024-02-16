Рассекречен новый возлюбленный актрисы Дарьи Мельниковой

Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова на протяжении восьми лет была замужем за актером Артуром Смольяниновым* (признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который покинул Россию. Долгое время артистка не распространялась о своей личной жизни, но недавно она вышла в свет с новым возлюбленным.

32-летняя актриса исполнила одну из главных ролей в сериале «Волшебный участок». На премьеру картины в ноябре она пришла в сопровождении молодого человека. Спутником Дарьи оказался 33-летний актер Роман Набатов. Он окончил ГИТИС и пока получил небольшие роли в нескольких телесериалах.

Официальных комментариев Мельникова не давала. Но недавно она опубликовала на своей страничке в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ) фото с молодым человеком. Актриса закрыла лицо возлюбленного цветами, но сделала отметку на снимке, которая ведет на страничку Романа.

«Любовь — это когда человек вам все равно нравится, несмотря на то, что вы с ним живете», — подписала загадочный пост Дарья.

Судя по всему, актриса, действительно, счастлива в отношениях с новым возлюбленным. Пользователи Сети оставляют восторженные комментарии под фотографией пары.

Ранее Дарья Мельникова объяснила, почему все же решилась сняться в продолжении «Папиных дочек». Подробности читайте в этой статье.

*(Признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)