Дарья Мельникова объяснила, почему все же решилась сняться в продолжении «Папиных дочек»

Несколько лет назад актриса Дарья Мельникова, исполнившая роль Жени Васнецовой в сериале «Папины дочки», нелестно высказалась о шоу. Звезда назвала съемки в нем пятью годами рабства, но, тем не менее, выразила согласие сняться в его продолжении.

Свое согласие она назвала «фаном и забавной ностальгией». Однако продюсеры передумали приглашать актрису по неизвестным причинам.

Спустя время молитвы фанатов были услышаны, и героиня вернулась на экраны в привычном амплуа. О том, зачем девушка снова решила сняться в шоу, работу в котором называла рабством, выяснил телеканал Super, передав специальный вопрос Константину Анисимову, ведущему шоу «ОК на связи!», куда накануне пригласили актрису.

«У нас вообще, когда шутишь, все зафиксировано! "Рабство" произвела своим ртом? Мы записали! Все, шутка, не шутка, мы помним, знаем», — оправдалась в свою очередь знаменитость.

Она добавила, что действительно режим дня на съемках был непростым. Еду давали только после смены, а родителей юные звезды не видели. И все же девушка согласилась продолжать сниматься в шоу. На вопрос: почему? Она ответила: «Стокгольмский синдром». Возможно, это снова была шутка со стороны Дарьи, впрочем, ее мотивация ясна.

Напомним, ранее актриса отметила, что уже поработала с девочками, которые играют «новых дочек» и назвала их маленькими профессионалами. Мельникова надеется, что сериал понравится зрителям. «Для меня эта история — одно яркое большое воспоминание, непосредственно проходящее через весь мой пубертатный период. Тогда у нас сложился действительно дружный коллектив», — говорила девушка.