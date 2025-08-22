«Распылил газ из баллончика и скрылся»: на солиста группы «Челси» напали в Новосибирске

В Новосибирске с перцовым баллончиком напали на 36-летнего солиста группы «Челси» Арсения Бородина. Артист сообщил об инциденте в Telegram-канале.

Арсений Бородин приехал в Новосибирск с группой Black Sonic Pearls. Во время репетиции неизвестный ворвался в помещение, напал на артистов и украл оборудование. По словам Арсения, один из музыкантов получил серьезные травмы и был госпитализирован.

«Во время репетиции в помещение ворвался неизвестный человек, распылил газ из баллончика и скрылся, похитив дорогостоящее оборудование коллектива. В момент нападения в помещении находились не только музыканты, но и несовершеннолетние дети, пришедшие на встречу с артистом. Один из участников группы получил серьезное повреждение и был госпитализирован», — рассказал Арсений.

По словам Бородина, больше всего он испугался за детей, находившихся на месте происшествия. Также артист отметил, что не намерен отменять выступление.

На данный момент правоохранительные органы проводят розыскные мероприятия.

«Я выйду на сцену ради вас, ради детей, которые верят в добро, и ради всех, кто верит в музыку. Музыка должна объединять, а не пугать», — заявил Арсений.

